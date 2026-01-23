BASF Aktie
|45,88EUR
|0,34EUR
|0,75%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF nach einem Zwischenbericht auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe gemischte Eckdaten für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt, schrieb Katie Richards in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Umsatz habe den Erwartungen entsprochen, das operative Ergebnis (Ebitda) sei dahinter zurückgeblieben./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Equal Weight
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
46,47 €
|
Abst. Kursziel*:
-13,92%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
45,88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12,82%
|
Analyst Name::
Katie Richards
|
KGV*:
-
