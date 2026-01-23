BASF Aktie

45,88EUR 0,34EUR 0,75%
BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.01.2026 07:33:30

BASF Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF nach einem Zwischenbericht auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe gemischte Eckdaten für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt, schrieb Katie Richards in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Umsatz habe den Erwartungen entsprochen, das operative Ergebnis (Ebitda) sei dahinter zurückgeblieben./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 04:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Equal Weight
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
46,47 € 		Abst. Kursziel*:
-13,92%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
45,88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-12,82%
Analyst Name::
Katie Richards 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BASF

mehr Nachrichten