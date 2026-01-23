BASF Aktie
|45,57EUR
|0,03EUR
|0,07%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
23.01.2026 06:38:32
BASF Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Nach den deutlich verfehlten Gewinnerwartungen im vierten Quartal werde es wahrscheinlich nochmals deutlich sinkende Analystenschätzungen geben, schrieb Chetan Udeshi am Freitag in seiner Reaktion auf Eckdaten./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Underweight
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
45,77 €
|
Abst. Kursziel*:
-12,61%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
45,57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12,22%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
