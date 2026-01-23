ASML NV Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ASML von 1200 auf 1300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Investitionstrends im Halbleiterbereich blieben solide, was die Nachfrage bei den Herstellern weiter stützen sollte, schrieb Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Beim Chipindustrie-Ausrüster ASML sieht sie für 2026 und 2027 etliche Nachfragetreiber und eine hinterherhinkende chinesische Konkurrenz./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu ASML NV
|09:50
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.01.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.01.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
