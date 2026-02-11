TUI Aktie
|8,72EUR
|-0,22EUR
|-2,42%
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
TUI Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Overweight" belassen. Die Zahl der Buchungen sei zurückgegangen, die Profitabilität habe sich aber verbessert, schrieb Andrew Lobbenberg am Mittwoch in seiner Nachbetrachtung. Die Kursverluste der Aktien seien wohl den niedrigen gebuchten Umsätzen im Segment Hotels und Kreuzfahrten geschuldet./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 01:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Overweight
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
12,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
8,95 €
|
Abst. Kursziel*:
34,08%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
8,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,58%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
