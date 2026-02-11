LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ferrari nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Overweight" belassen. Sie seien solide ausgefallen, schrieb Henning Cosman am Mittwoch. Der Ausblick lasse auf ein Ende sinkender Schätzungen schließen, für eine Neubewertung der Aktien des Luxusautoherstellers sei es aber noch zu früh./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 01:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.