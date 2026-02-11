Ferrari Aktie

309,70EUR 4,20EUR 1,37%
Ferrari für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146

11.02.2026 07:27:05

Ferrari Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ferrari nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Overweight" belassen. Sie seien solide ausgefallen, schrieb Henning Cosman am Mittwoch. Der Ausblick lasse auf ein Ende sinkender Schätzungen schließen, für eine Neubewertung der Aktien des Luxusautoherstellers sei es aber noch zu früh./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 01:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari N.V. Overweight
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
365,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
306,50 € 		Abst. Kursziel*:
19,09%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
309,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,86%
Analyst Name::
Henning Cosman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ferrari N.V.

Analysen zu Ferrari N.V.

07:27 Ferrari Overweight Barclays Capital
10.02.26 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
10.02.26 Ferrari Outperform Bernstein Research
10.02.26 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
10.02.26 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Ferrari N.V. 305,40 -0,03% Ferrari N.V.

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

