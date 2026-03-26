FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Da der Patentschutz des Asthma- und Neurodermitis-Präparats Dupixent 2031 auslaufe, behalte er die Entwicklungen im Wettbewerbsumfeld weiterhin im Auge, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:58 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.