Sanofi Aktie
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WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Da der Patentschutz des Asthma- und Neurodermitis-Präparats Dupixent 2031 auslaufe, behalte er die Entwicklungen im Wettbewerbsumfeld weiterhin im Auge, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
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Unternehmen:
Sanofi S.A.
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
100,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
81,03 €
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Abst. Kursziel*:
23,41%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
81,11 €
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Abst. Kursziel aktuell:
23,29%
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Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
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KGV*:
-