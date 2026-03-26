Sanofi Aktie

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WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

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26.03.2026 14:21:11

Sanofi Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Michael Leuchten geht in einer am Donnerstag vorliegenden Ausblick positiv an das erste Quartal des Pharmakonzerns heran. Er rechnet damit, dass das Management seine Prognose für 2026 bekräftigt, wobei seine Schätzungen dann schon im oberen Bereich der Spanne lägen. Der Fokus liege wohl auf möglichen Aussagen zum Patentablauf des Dermatitis-Medikaments Dupixent./rob/tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 17:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
81,27 € 		Abst. Kursziel*:
23,05%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
81,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,67%
Analyst Name::
Michael Leuchten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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