NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Michael Leuchten geht in einer am Donnerstag vorliegenden Ausblick positiv an das erste Quartal des Pharmakonzerns heran. Er rechnet damit, dass das Management seine Prognose für 2026 bekräftigt, wobei seine Schätzungen dann schon im oberen Bereich der Spanne lägen. Der Fokus liege wohl auf möglichen Aussagen zum Patentablauf des Dermatitis-Medikaments Dupixent./rob/tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 17:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.