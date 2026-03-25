Sanofi Aktie

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WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

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25.03.2026 13:01:39

Sanofi Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sanofi vor den am 23. April erwarteten Zahlen zum ersten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Seine Schätzungen für Umsatz und Ergebniskennziffern des Pharmakonzerns lägen zwischen unter den Konsensschätzungen, schrieb James Gordon in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Mit Blick auf das Gesamtjahr 2026 rechne er mit einer Bestätigung der Ziele./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 20:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Equal Weight
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
79,34 € 		Abst. Kursziel*:
7,13%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
79,69 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,66%
Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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