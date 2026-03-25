LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sanofi vor den am 23. April erwarteten Zahlen zum ersten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Seine Schätzungen für Umsatz und Ergebniskennziffern des Pharmakonzerns lägen zwischen unter den Konsensschätzungen, schrieb James Gordon in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Mit Blick auf das Gesamtjahr 2026 rechne er mit einer Bestätigung der Ziele./rob/edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 20:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.