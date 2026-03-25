Sanofi Aktie

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WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

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25.03.2026 13:34:25

Sanofi Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi vor dem am 23. April anstehenden Bericht zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Analyst Richard Vosser rechnet laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einem soliden Jahresauftakt, wobei die erwartete Bestätigung der Jahresziele durch den Pharmakonzern die Konsensschätzungen untermauern dürfte. Vor den Zahlen dürfte der Fokus zunächst aber auf der Präsentation der detaillierten Daten zum Antikörper Amlitelimab aus den Studien Coast-1, Coast-2 und Shore liegen./ck/rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 20:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
79,38 € 		Abst. Kursziel*:
19,68%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
79,57 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,39%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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