NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Sanofi von 108 auf 114 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Pharmakonzern habe im vergangenen Jahr mit einer Gewinnwarnung für 2024 überrascht, schrieb Analyst Florent Cespedes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Dezember habe es dann einen umfassenden Überblick über das Portfolio gegeben. Er sieht einen klaren Plan des Konzerns, die Fortschritte in der Pipeline zu überwachen. Zugleich seien die Markterwartungen gering./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2024 / 11:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2024 / 15:30 / UTC





