Santander Aktie
|11,07EUR
|-0,09EUR
|-0,82%
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
26.02.2026 11:15:45
Santander Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 11,50 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Alfredo Alonso in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Investorentag der Spanier./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
|
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
11,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11,06 €
|
Abst. Kursziel*:
4,02%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11,07 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,87%
|
Analyst Name::
Alfredo Alonso
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
