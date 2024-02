ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Santander nach Zahlen von 5,20 auf 5,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ignacio Cerezo äußerte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie positiv zur Geschäftsentwicklung der spanischen Bank. Mit Blick auf die vom Unternehmen geplanten Anstiege von Gewinnen und Eigenkapitalrendite müsse die Bank wohl aber erst einmal die Erwartungen erfüllen, um Investoren zu überzeugen. Der Analyst berücksichtigt erst einmal nur einen Teil der geplanten Kostensenkungen in seinem Bewertungsmodell./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2024 / 00:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2024 / 00:18 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.