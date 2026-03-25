Sartorius vz. Aktie
|215,00EUR
|2,30EUR
|1,08%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sartorius vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 284 Euro belassen. Nach den Aussagen des Managements im Rahmen eines Kapitalmarkttags rechnet Falko Friedrichs mit einem organischen Umsatzwachstum von 7 Prozent, was dem Niveau aus dem Quartal davor entsprechen würde. Treiber dafür sei vor allem das Bioprozess-Segment, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie und glaubt, dass das Management die bisherigen Zielsetzungen bestätigen wird./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
284,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
215,70 €
|
Abst. Kursziel*:
31,66%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
215,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,09%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|11:39
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11:08
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|23.03.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|20.03.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
