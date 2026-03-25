Sartorius vz. Aktie
|215,90EUR
|3,20EUR
|1,50%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sartorius im Nachgang des jüngsten Kapitalmarkttags auf "Outperform" mit einem Kursziel von 284 Euro belassen. Der Pharma- und Laborausrüster wolle sich zu einem der fortschrittlichsten Akteure im Bereich der digitalen Bioprozesstechnik entwickeln und habe dafür den Weg näher skizziert, schrieb Delphine Le Louet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Bewertung der Aktie schrieb sie, dass neben der Branchenerholung auch Marktexpansionen und die führende Stellung bei Single-Use-Technologien verkannt werde./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 18:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 06:26 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Outperform
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
284,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
216,00 €
|
Abst. Kursziel*:
31,48%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
215,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,54%
|
Analyst Name::
Delphine Le Louet
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
09:30
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
24.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
24.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
24.03.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX in Rot (finanzen.at)
|
24.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX beginnt die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
23.03.26
|Freundlicher Handel: TecDAX schließt im Plus (finanzen.at)
|
23.03.26
|Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX steigen (finanzen.at)
|
23.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht am Montagmittag Gewinne (finanzen.at)