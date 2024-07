FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schaeffler nach vorläufigen Quartalszahlen von 9 auf 8 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Auto- und Industriezulieferer habe die Konsensschätzungen wegen der deutlichen Margenverschlechterung bei der Sparte Bearings & Industrial Solutions, die unternehmensspezifischen Gründen sowie den schwachen Endmärkten geschuldet sei, klar verfehlt, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die gesenkten Jahresziele gingen zudem auch auf einen geringeren Beitrag der Tochter Vitesco zurück, nachdem der Antriebsspezialist eine Gewinnwarnung ausgesprochen habe./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2024 / 08:10 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





