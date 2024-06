NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schneider Electric vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Dank des Geschäfts rund um Energiemanagement dürfte der Elektrotechnikkonzern die Wachstumserwartungen des Marktes übertroffen haben, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch die Gewinnmarge dürfte höher ausfallen als gemeinhin erwartet./mis/he



