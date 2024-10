NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Overweight" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Die Aktie befindet sich zudem auf der "Analyst Focus"-Liste für besonders aussichtsreiche Werte. Analyst Andrew Wilson verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf aktualisierte Konsensschätzungen als Grund, weshalb er seinen Ausblick auf das dritte Quartal des Elektrotechnikkonzerns überarbeitet habe. Mit Blick auf das bereinigte operative Ergebnis 2024 entspreche seine Prognose jetzt dem Konsens, für 2025 liege er mit seiner Vorhersage nun drei statt bisher zwei Prozent darüber./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2024 / 20:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2024 / 20:07 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.