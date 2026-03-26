LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross überarbeitete am Mittwochabend seine Prognosen für den Immobilienportal-Betreiber. Für das Gesamtjahr hätten sich keine Änderungen ergeben, doch gewisse Verschiebungen habe es auf Quartalsebene gegeben. Im ersten Quartal erwartet er ein Umsatzwachstum von 14 Prozent und ein operatives Ergebnis (EBitda) in Höhe von 107 Millionen Euro./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 18:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 18:26 / GMT



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