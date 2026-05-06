ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb gab am Dienstagabend einen Ausblick auf den Kapitalmarkttag des Portalbetreibers am 12. Mai. Neue mittelfristige Margenziele erwartet er eher über dem Marktkonsens. KI-Impulse dürfte das Unternehmen allerdings eher nicht konkret quantifizieren./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 20:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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