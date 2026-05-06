Scout24 Aktie

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WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

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06.05.2026 07:27:49

Scout24 Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb gab am Dienstagabend einen Ausblick auf den Kapitalmarkttag des Portalbetreibers am 12. Mai. Neue mittelfristige Margenziele erwartet er eher über dem Marktkonsens. KI-Impulse dürfte das Unternehmen allerdings eher nicht konkret quantifizieren./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 20:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Buy
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
70,40 € 		Abst. Kursziel*:
49,15%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
69,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
50,43%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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