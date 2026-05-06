Scout24 Aktie
|69,80EUR
|-0,45EUR
|-0,64%
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
Scout24 Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb gab am Dienstagabend einen Ausblick auf den Kapitalmarkttag des Portalbetreibers am 12. Mai. Neue mittelfristige Margenziele erwartet er eher über dem Marktkonsens. KI-Impulse dürfte das Unternehmen allerdings eher nicht konkret quantifizieren./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 20:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Buy
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
105,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
70,40 €
|
Abst. Kursziel*:
49,15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
69,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50,43%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Scout24
|
05.05.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
05.05.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX beginnt Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.05.26
|Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Scout24-Aktie (finanzen.at)
|
04.05.26
|EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
04.05.26
|EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
04.05.26
|EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
04.05.26
|EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
04.05.26
|EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)