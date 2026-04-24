HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Siemens Energy mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Buy" belassen. Die überraschenden Eckdaten für das vergangene Quartal belegten eine erneut bessere Auftragsentwicklung als erwartet, wogegen der Umsatz und der um Sondereffekte bereinigte Gewinn die Markterwartungen verfehlt hätten, schrieb Richard Dawson am Freitag. Zudem habe der Energietechnikkonzern den Ausblick auf das Geschäftsjahr angehoben./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 05:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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