SMA Solar Aktie
|32,56EUR
|0,20EUR
|0,62%
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
SMA Solar Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SMA Solar von 21 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Geschäfte des Solartechnik-Herstellers hätten sich im dritten Quartal trotz des Effekts erheblicher Einmalkosten erholt, schrieb Lasse Stueben am Donnerstag. Die Unsicherheit im Bereich Home & Business Solutions (HBS) bleibe aber aufgrund der anhaltend schwachen Nachfrage und des Potenzials für weitere Abschreibungen hoch. Damit sei das Risiko negativer Überraschungen zu hoch, um optimistischer zu werden./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SMA Solar AG Hold
|
Unternehmen:
SMA Solar AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
36,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
32,78 €
|
Abst. Kursziel*:
9,82%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
32,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,57%
|
Analyst Name::
Lasse Stueben
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SMA Solar AG
|
13.01.26
|Schwacher Handel: TecDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
13.01.26
|Börse Frankfurt: SDAX legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
13.01.26
|Börse Frankfurt: TecDAX nachmittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
13.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
13.01.26
|Börse Frankfurt: SDAX am Dienstagmittag in Rot (finanzen.at)
|
13.01.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
13.01.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt SMA Solar auf 'Hold' - Ziel 37 Euro (dpa-AFX)
|
13.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu SMA Solar AG
|13.01.26
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.02.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|SMA Solar AG
|32,56
|0,62%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:56
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:55
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:54
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:53
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:53
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:49
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:59
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|06:31
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:30
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|14.01.26
|Santander Buy
|UBS AG
|14.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|14.01.26
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|14.01.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|14.01.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|14.01.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|14.01.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|14.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|14.01.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.01.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|14.01.26
|Boeing Buy
|UBS AG
|14.01.26
|PNE Buy
|Warburg Research
|14.01.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|14.01.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|14.01.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.