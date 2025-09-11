Ströer Aktie
|39,30EUR
|-0,15EUR
|-0,38%
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
Ströer SECo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Analystin Annick Maas und ihr Kollege Christophe Cherblanc präsentierten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen Fragenkatalog zu einzelnen Werten aus dem europäischen Mediensektor. Beim Außenwerbekonzern Ströer hinterfragen sie unter anderem den aktuellen Geschäftstrend in Deutschland und die mögliche Monetarisierung von Randaktivitäten./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Outperform
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
39,45 €
|
Abst. Kursziel*:
52,09%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
39,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52,67%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
