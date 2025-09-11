NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Analystin Annick Maas und ihr Kollege Christophe Cherblanc präsentierten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen Fragenkatalog zu einzelnen Werten aus dem europäischen Mediensektor. Beim Außenwerbekonzern Ströer hinterfragen sie unter anderem den aktuellen Geschäftstrend in Deutschland und die mögliche Monetarisierung von Randaktivitäten./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:47 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.