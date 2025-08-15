Swiss Re Aktie
|155,95EUR
|2,35EUR
|1,53%
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
Swiss Re Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 161,40 Franken belassen. Bei dem Rückversicherer sei das Gewinnwachstum nur geringen Schwankungen ausgesetzt, schrieb Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Studie. In den Vertragserneuerungen seien die Preise gesunken, aber insgesamt immer noch auf einem attraktiven Niveau./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Buy
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
161,40 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
145,45 CHF
|
Abst. Kursziel*:
10,97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
146,70 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,02%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
