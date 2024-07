NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla nach schwächeren Quartalszahlen mit einem Kursziel von 115 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Der operative Gewinn sei im Vorjahresvergleich im sechsten Quartal in Folge gesunken, und zum achten Mal habe man die Erwartungen enttäuscht, schrieb Analyst Ryan Brinkman am Mittwochmorgen. Das operative Ergebnis wäre zudem noch viel tiefer ausgefallen, wenn Tesla nicht so viel durch den Verkauf von CO2-Zertifikaten erlöst hätte./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2024 / 06:39 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2024 / 06:39 / EDT



