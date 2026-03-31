TotalEnergies Aktie
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WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
TotalEnergies Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Totalenergies auf "Overweight" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Die Gewinne im Öl- und Gassektor dürften sich im Vergleich zum vergangenen Quartal erholen, schrieb Lydia Rainforth in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Der Konflikt im Nahen Osten habe für höhere Rohstoffpreise und damit einhergehend höhere Margen gesorgt. Mit ihren angepassten Schätzungen für 2026 liege sie 30 Prozent über den Konsensprognosen./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 13:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
94,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
80,07 €
|
Abst. Kursziel*:
17,40%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
80,01 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,49%
|
Analyst Name::
Lydia Rainforth
|
KGV*:
-
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