NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Freitag ihren Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche und nannte ihre Favoriten für 2026. Beauty-Konzerne hätten sich im vierten Quartal 2025 wohl am besten geschlagen und der Trend halte im neuen Jahr zunächst an. Beiersdorf und Unilever hob sie positiv hervor - auch für 2026 insgesamt./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:15 / GMT



