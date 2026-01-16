Unilever Aktie

48,22EUR -3,06EUR -5,97%
Unilever für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78

16.01.2026 07:36:01

Unilever Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Freitag ihren Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche und nannte ihre Favoriten für 2026. Beauty-Konzerne hätten sich im vierten Quartal 2025 wohl am besten geschlagen und der Trend halte im neuen Jahr zunächst an. Beiersdorf und Unilever hob sie positiv hervor - auch für 2026 insgesamt./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Overweight
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 55,42 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

