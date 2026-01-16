Unilever Aktie
|48,22EUR
|-3,06EUR
|-5,97%
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
Unilever Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Freitag ihren Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche und nannte ihre Favoriten für 2026. Beauty-Konzerne hätten sich im vierten Quartal 2025 wohl am besten geschlagen und der Trend halte im neuen Jahr zunächst an. Beiersdorf und Unilever hob sie positiv hervor - auch für 2026 insgesamt./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Overweight
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 55,42
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
