NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti rechnet damit, dass der Konsumgüterkonzern im vierten Quartal ein Wachstum von 3,8 Prozent auf vergleichbarer Basis erzielt hat. Für 2026 rechnet sie mit beschleunigtem Absatzwachstum, wie sie am Mittwochabend in ihrem Ausblick auf die Jahresbilanz Mitte Februar schrieb./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 23:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.