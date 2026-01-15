Unilever Aktie

48,22EUR -3,06EUR -5,97%
Unilever für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78

15.01.2026 07:53:59

Unilever Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti rechnet damit, dass der Konsumgüterkonzern im vierten Quartal ein Wachstum von 3,8 Prozent auf vergleichbarer Basis erzielt hat. Für 2026 rechnet sie mit beschleunigtem Absatzwachstum, wie sie am Mittwochabend in ihrem Ausblick auf die Jahresbilanz Mitte Februar schrieb./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 23:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Overweight
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
57,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 55,42 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Unilever plc

