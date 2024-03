NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever anlässlich der geplanten Trennung vom Speiseeisgeschäft auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3400 Pence belassen. Der Schlüssel zur Wertsteigerung des Konsumgüterkonzerns sei das um einen Prozentpunkt erhöhte Ziel für das langfristige jährliche Umsatzwachstum, schrieb Analyst David Hayes in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2024 / 13:14 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2024 / 13:14 / ET



