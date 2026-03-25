United Internet Aktie

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WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

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25.03.2026 07:45:35

United Internet Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Der Internet- und Mobilfunkkonzern strebe nach einem steigenden Free Cashflow, schrieb Gustav Froberg am Dienstagabend. Sowohl das Privatkunden- als auch das Geschäftskundensegment verzeichneten ein starkes Kundenwachstum. Bisher seien keine negativen Auswirkungen durch die Künstliche Intelligenz erkennbar./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 17:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: United Internet AG Buy
Unternehmen:
United Internet AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
27,94 € 		Abst. Kursziel*:
25,27%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
27,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,35%
Analyst Name::
Gustav Froberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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