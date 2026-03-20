United Internet Aktie
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WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
United Internet Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat United Internet nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 31,80 Euro auf "Buy" belassen. Die Kennziffern des Internet- und Telekomkonzerns seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Polo Tang am Donnerstag. Der Ausblick auf 2026 entspreche den Erwartungen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Internet AG Buy
|
Unternehmen:
United Internet AG
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Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
31,80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27,38 €
|
Abst. Kursziel*:
16,14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27,28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,57%
|
Analyst Name::
Polo Tang
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KGV*:
-
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