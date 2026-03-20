ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat United Internet nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 31,80 Euro auf "Buy" belassen. Die Kennziffern des Internet- und Telekomkonzerns seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Polo Tang am Donnerstag. Der Ausblick auf 2026 entspreche den Erwartungen./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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