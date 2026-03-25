FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für United Internet von 35,50 auf 33,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der neue faire Wert reflektiere die Überarbeitung seines Bewertungsmodells, schrieb Karsten Oblinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bewertungsmultiplikatoren für die Internetaktivitäten dürften mittelfristig aber wieder steigen, wenn sich die derzeit "extreme KI-Angst" relativiere. Der Bewertungsabschlag des Telekom- und Internetkonzerns sei noch immer konservativ./rob/edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 15:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 16:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.