United Internet Aktie

27,54EUR -0,26EUR -0,94%
United Internet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

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25.03.2026 17:11:11

United Internet Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für United Internet von 35,50 auf 33,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der neue faire Wert reflektiere die Überarbeitung seines Bewertungsmodells, schrieb Karsten Oblinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bewertungsmultiplikatoren für die Internetaktivitäten dürften mittelfristig aber wieder steigen, wenn sich die derzeit "extreme KI-Angst" relativiere. Der Bewertungsabschlag des Telekom- und Internetkonzerns sei noch immer konservativ./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 15:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 16:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: United Internet AG Kaufen
Unternehmen:
United Internet AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
27,26 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
27,54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Karsten Oblinger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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