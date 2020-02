Die Wertpapierexperten von Baader haben ihr Kursziel von 22,0 Euro und ihre Empfehlung "reduce" für die Papiere der voestalpine bestätigt. Hintergrund der Bestätigung sind die von dem Stahlkonzern am Donnerstag gemeldeten Drittquartalszahlen.

Der Analyst Christian Obst schreibt in seiner Analyse von einem herausfordernden Umfeld für die voestalpine. Die Stahlpreise dürften sich zwar stabilisieren, eine signifikante Erholung der Preise sei aber nicht zu erwarten.

Die von voestalpine gemeldeten Zahlen sind laut den Analysten nahe den Erwartungen ausgefallen. Unterm Strich verbuchte die voestalpine in den ersten drei Quartalen 2019/20 wie berichtet ein Nettoergebnis von minus 160 Mio. Euro, nach einem deutlich höheren Gewinn von 281,3 Mio. Euro in der Vorjahresperiode. Die voestalpine leidet unter anderem unter der eklatante Nachfrageschwäche in der Automobilindustrie.

Beim Ergebnis je Aktie erwarten die Baader-Analysten minus 0,54 Euro für das laufende Geschäftsjahr 2019/20, sowie 1,64 bzw. 2,19 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,50 Euro für 2019/20, sowie 0,85 bzw. 1,10 Euro für 2020/21 bzw. 2021/22.

Am Donnerstag notierten die voestalpine-Titel an der Wiener Börse mit einem Plus von 1,34 Prozent bei 23,40 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

