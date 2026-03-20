Volvo AB Aktie

26,56EUR -1,05EUR -3,80%
Volvo AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.03.2026 16:28:58

Volvo AB (B) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Volvo B-Aktien in einer Bewertung der aktuellen Branchen-Berichtssaison auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 schwedischen Kronen belassen. Wie Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb, zieht er Lastwagenbauer aus den USA jenen aus der Europäischen Union vor. Er nannte dafür unter anderem die Produktion der rüstungsbezogenen US-Industrie als Grund, während Europäer stärker von einem energiebedingten Inflationsschock betroffen seien. Sein favorisierter europäischer Wert ist Daimler Truck wegen der stärkeren Position am US-Markt./tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:36 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:36 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
350,00 SEK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
294,80 SEK 		Abst. Kursziel*:
18,72%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
294,80 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
18,72%
Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volvo AB (B)

mehr Nachrichten