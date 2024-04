ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Volvo B von 240 auf 263 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Das erste Quartal des Nutzfahrzeugherstellers sollte stabil verlaufen sein, schrieb Analyst Hemal Bhundia in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Doch der Weg werde holpriger: Positive Preiseffekte, die im ersten Halbjahr die Margen noch stützen sollten, dürften in der zweiten Hälfte nachlassen./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2024 / 10:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2024 / 10:59 / GMT



