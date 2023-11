NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 168 US-Dollar belassen. Trotz zuletzt gestiegener Markterwartungen habe der Handelskonzern "abgeliefert", schrieb Analyst Steven Shemesh in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Da die Aktie bereits nahezu perfekte Zahlen eingepreist habe, überrasche die vorbörsliche Kursschwäche nicht. Seine langfristig positive Investmentthese sei intakt./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2023 / 08:07 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2023 / 08:07 / EDT



