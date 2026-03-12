Zalando Aktie

22,49EUR 2,12EUR 10,41%
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

12.03.2026 08:47:03

Zalando Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Ein Aktienrückkauf und das globale Direktvertriebsgeschäft von Levi's dürften den Aktienkurs antreiben, schrieb Georgina Johanan am Donnerstag. Die strukturellen Probleme bleiben jedoch bestehen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:07 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Neutral
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
21,60 € 		Abst. Kursziel*:
48,15%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
22,49 € 		Abst. Kursziel aktuell:
42,29%
Analyst Name::
Georgina Johanan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

