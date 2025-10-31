FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AB Inbev von 63 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Mitch Collett in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Während sich der Markt auf die verfehlten Volumenerwartungen fokussiert habe, glaubt er, dass der Brauereikonzern mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) ein weiteres Mal eher positiv überraschen konnte. Dies stelle die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells unter Beweis./gl/tih



