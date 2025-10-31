AB InBev Aktie

52,98EUR 1,00EUR 1,92%
AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
31.10.2025 10:33:54

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AB Inbev von 63 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Mitch Collett in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Während sich der Markt auf die verfehlten Volumenerwartungen fokussiert habe, glaubt er, dass der Brauereikonzern mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) ein weiteres Mal eher positiv überraschen konnte. Dies stelle die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells unter Beweis./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
64,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
52,52 € 		Abst. Kursziel*:
21,86%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
52,98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,80%
Analyst Name::
Mitch Collett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)mehr Nachrichten