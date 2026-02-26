AB InBev Aktie
|67,10EUR
|0,56EUR
|0,84%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
26.02.2026 12:34:07
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 77 Euro auf "Buy" belassen. Sanjeet Aujla präsentierte am Mittwochabend die Highlights einer virtuellen Roadshow mit dem Management des Brauereikonzerns. Hinsichtlich der Absatzmengen und der Marktanteile herrsche Optimismus./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 22:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
77,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
67,12 €
|
Abst. Kursziel*:
14,72%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
67,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,75%
|
Analyst Name::
Sanjeet Aujla
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse