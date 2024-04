FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von ABB von 44 auf 50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Jahresauftakt des Energie- und Automatisierungstechnik-Konzerns sei überraschend positiv ausgefallen, was sich an der weiteren Margenverbesserung auf ein Rekordhoch und dem deutlich höheren freien Mittelzufluss ablesen lasse, schrieb Analyst Robert Czerwensky in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das vom Vorstand angehobene Jahresziel für die operative Marge sei ein klares Signal der Zuversicht./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2024 / 15:35 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2024 / 15:42 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.