ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Adidas bei einem Kursziel auf 256 Euro auf "Buy" belassen. "Ein Superstar werde geschaffen" - so betitelte Robert Krankowski am Donnerstag seine aktuelle Analyse. Der vorsichtige Ausblick des Sportmodekonzerns dürfte kaum die unveränderte Stärke der Marke Adidas reflektieren. Das Geschäft mit den Superstar-Sneakern dürfte sich noch beschleunigen und einer der kommenden Wachstumstreiber für den Konzern werden./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 05:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Buy
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
256,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
162,20 €
|
Abst. Kursziel*:
57,83%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
162,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57,25%
|
Analyst Name::
Robert Krankowski
|
KGV*:
-
Analysen zu adidas
|10:24
|adidas Buy
|UBS AG
|06.01.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|adidas Buy
|Warburg Research
|16.12.25
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
