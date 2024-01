NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Medienberichten zufolge habe die Fluggesellschaft Cathay Pacific Informationsanfragen an Airbus und Boeing gerichtet, um ihre alternde Flotte mittelgroßer Großraumflugzeuge zu ersetzen, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar sei keine Zahl für die geplante Bestellung genannt worden, doch verfüge Cathay derzeit unter anderem über 43 Airbus-Flieger des Typs A330ceo, die im Durchschnitt 15 Jahre alt seien. Airbus sollte zudem vom geplanten Kauf von Patriot-Flugabwehrraketen durch die Nato profitieren. Der Luft- und Raumfahrtkonzern ist am europäischen Rüstungshersteller MBDA beteiligt, der die Raketen zusammen mit dem amerikanischen Unternehmen Raytheon produziert./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2024 / 02:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2024 / 02:27 / ET





