NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Airbus nach beendeten Gesprächen zur Übernahme der Cybersicherheits- und Datensparte von Atos auf "Buy" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Analystin Chloe Lemarie wertet dies als leicht positiv für den Flugzeugbauer. Die Transaktion hätte ein politischer Deal werden und zudem negative Auswirkungen auf mögliche Aktienrückkäufe von Airbus haben können, weshalb sie eine Übernahme kritisch gesehen habe, schrieb die Expertin in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2024 / 05:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2024 / 05:32 / ET





