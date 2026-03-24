Airbus Aktie
|164,26EUR
|-2,66EUR
|-1,59%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Airbus mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Am Montagabend befasste sich Analystin Milene Kerner umfassend mit der weltweiten Auslieferung von Verkehrsflugzeugen. Obendrein nahm sie zur Beurteilung der Dynamik in der Branche auch die jüngsten Trends unter die Lupe, da sie Aufschluss über die kurzfristige Produktion von Airbus und Boeing geben./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 17:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 17:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Overweight
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
220,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
165,74 €
|
Abst. Kursziel*:
32,74%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
164,26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,93%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Analysen zu Airbus SE
|07:34
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|19.03.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|17.03.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|16.03.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|07:34
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|19.03.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|17.03.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|16.03.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|07:34
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|19.03.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|17.03.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|16.03.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
