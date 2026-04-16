Airbus Aktie
|171,62EUR
|-0,64EUR
|-0,37%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal dürfte angesichts geringer Flugzeug-Auslieferungen schwach ausgefallen sein, schrieb Milene Kerner am Mittwoch in ihrem Ausblick. Mit dem zweiten Quartal sollte jedoch eine schrittweise Besserung einsetzen./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 13:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 13:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Overweight
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
220,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
171,54 €
|
Abst. Kursziel*:
28,25%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
171,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,19%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Analysen zu Airbus SE
|09:49
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|07:51
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|15.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|09:49
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|07:51
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|13.04.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|10.04.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.03.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
