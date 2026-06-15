Richemont Aktie
|197,65EUR
|3,45EUR
|1,78%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
Richemont Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Richemont auf "Buy" mit einem Kursziel von 195 Franken belassen. Adam Cochrane überarbeitete in einer am Montag vorliegenden Studie seine Erwartungen an den Luxusgüterkonzern vor dessen Umsatzbericht zum ersten Quartal, der am 15. Juli erwartet werde. Auf Konzernebene gebe es keine größeren Anpassungen an den Gewinnschätzungen. Trotz des schon guten Laufs der Aktien im vergangenen Monat hält der Experte an seiner Kaufempfehlung fest./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 11:07 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Buy
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
195,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
182,40 CHF
|
Abst. Kursziel*:
6,91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
182,25 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,00%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
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