Richemont Aktie

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WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

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15.06.2026 13:47:44

Richemont Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Richemont auf "Buy" mit einem Kursziel von 195 Franken belassen. Adam Cochrane überarbeitete in einer am Montag vorliegenden Studie seine Erwartungen an den Luxusgüterkonzern vor dessen Umsatzbericht zum ersten Quartal, der am 15. Juli erwartet werde. Auf Konzernebene gebe es keine größeren Anpassungen an den Gewinnschätzungen. Trotz des schon guten Laufs der Aktien im vergangenen Monat hält der Experte an seiner Kaufempfehlung fest./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 11:07 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Buy
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
195,00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
182,40 CHF 		Abst. Kursziel*:
6,91%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
182,25 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
7,00%
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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