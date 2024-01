ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Allianz in einem Ausblick auf 2024 von 250 auf 270 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Will Hardcastle bevorzugt laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur europäischen Versicherungsbranche zum einen als Teilbranche die Rückversicherer. Zum anderen zieht er jene Versicherer vor, die auf Individualversicherungen statt auf Gewerbeversicherungen spezialisiert sind. Zu den von ihm besonders bevorzugten Papieren zählen die von Prudential, Munich Re, Axa, Direct Line, Beazley und Phoenix. Seine am wenigsten bevorzugten Aktien sind Ageas, Generali und Swiss Re./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2024 / 04:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2024 / 04:27 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.