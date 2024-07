NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz anlässlich des Erwerbs eines Mehrheitsanteils des singapurischen Versicherers Income Insurance auf "Buy" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Der Zukauf sei eine risikoarme Möglichkeit, die Reichweite und Schlagkraft der deutschen Assekuranz im wachstumsstarken asiatisch-pazifischen Markt erheblich zu verbessern, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2024 / 02:55 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2024 / 02:55 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.