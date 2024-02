NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Allianz nach Zahlen von 270 auf 275 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kamran Hossain überarbeitete in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Prognosen für den Versicherer. Zwar sinken seine Annahmen für den operativen Gewinn zwischen 2024 und 2027 um bis zu 4 Prozent, jedoch erhöhte er seine Prognosen zu den Dividenden. Damit trägt der Experte der neuen Ausschüttungspolitik des Konzerns Rechnung./tav/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2024 / 16:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2024 / 16:56 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.