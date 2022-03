Die Analysten von Warburg Research haben nach den jüngsten Quartalszahlen das Anlagevotum für die Aktien des steirischen Maschinenbaukonzerns Andritz von"Hold" auf "Buy" hochgenommen. Gleichzeitig wurde vom zuständigen Experten Cansu Tatar das Kursziel für die Titel von 48 auf 54 Euro nach oben gesetzt.

Der Experte verweist auf einen exzellenten Auftragseingang im 4. Quartal 2021 und auf die klare Verbesserung der Rentabilität im abgelaufenen Jahresviertel. In Reaktion auf die starke Auftragsentwicklung wurden auch die Gewinnschätzungen nach oben angepasst.

Beim Gewinn je Aktie (EPS) erwarten die Warburg-Analysten nun 3,41 Euro für 2022 und 3,40 Euro für das Folgejahr. Die Dividendenschätzungen für diesen Zeitraum belaufen sich auf jährlich 1,65 Euro pro Anteilsschein.

Am Mittwochvormittag notierten die Andritz-Aktien an der Wiener Börse in einem starken Umfeld um 6,6 Prozent höher bei 42,14 Euro.

