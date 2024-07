ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen. Die iPhone-Verkäufe seien im Mai den fünften Monat in Folge gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen, schrieb Analyst David Vogt in einer am Montag vorliegenden Studie. Am stärksten falle der Rückgang in den USA aus, und in China habe Apple trotz deutlicher Rabatte weitere Marktanteile verloren. Einzig in Europa habe es einen leichten Anstieg gegeben - allerdings nach 19 monatlichen Rückgängen in Folge./gl/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2024 / 16:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2024 / 16:13 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.